satyabrata kar
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Fusion Plasma Physics
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Princeton Plasma Physics Laboratory (DOE)
Plainsboro Center, United States
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)
Măgurele, Romania
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Université de Bordeaux
Bordeaux, France
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
CEA Cadarache
St Paul Les Durance, France
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (Japan)
Chiba, Japan
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Fusion Plasma Division, Institute of Plasma Physics (ASCR)
Prague, Czechia
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP)
Garching, Germany
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
ELI-ALPS Research Institute
Szeged, Hungary
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai, India
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Associate Editor
Fusion Plasma Physics
Laboratory for Plasma Physics, Royal Military Academy
Brussels, Belgium
Associate Editor
Fusion Plasma Physics