alex hansen
NTNU
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Interdisciplinary Physics
Skolkovo Institute of Science and Technology
Moscow, Russia
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Presidency University
Kolkata, India
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Aalto University
Otakaari, Finland
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Mediterranean Institute for Advanced Studies, Spanish National Research Council (CSIC)
Esporles, Spain
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Shell Global Solutions International B.V.
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
SRM University AP
Amaravati, India
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Faculty of Physics, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
University of Rovira i Virgili
Tarragona, Spain
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
Saha Institute of Nuclear Physics (SINP)
Kolkata, India
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Interdisciplinary Physics
SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University
Menlo Park, United States
Associate Editor
Interdisciplinary Physics