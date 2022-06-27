jie meng
Peking University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Nuclear Physics
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds
Caen, France
Associate Editor
Nuclear Physics
Jefferson Lab (DOE)
Newport News, United States
Associate Editor
Nuclear Physics
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Nuclear Physics
Laboratori Nazionali del Sud (INFN)
Catania, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Associate Editor
Nuclear Physics
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Nuclear Physics
Duquesne University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Nuclear Physics
National Institute of Nuclear Physics of Turin
Torino, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics
Institute of Nuclear Sciences, National Autonomous University of Mexico
Morelia, Mexico
Associate Editor
Nuclear Physics
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Nuclear Physics
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Catania, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics
National Institute of Nuclear Physics, Ministry of Education, Universities and Research
Rome, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics
Laboratori Nazionali del Sud (INFN)
Catania, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Nuclear Physics
Laboratori Nazionali del Sud (INFN)
Catania, Italy
Associate Editor
Nuclear Physics