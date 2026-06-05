Original Research
Published on 05 Jun 2026
SH wave scattering and dynamic stress concentration in power-law graded materials with circular holes
in Physical Acoustics and Ultrasonics
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Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 25 May 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Mini Review
Published on 17 Nov 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 05 Nov 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 19 Jun 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 30 May 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 17 Mar 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 12 Mar 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 06 Feb 2025
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 17 Dec 2024
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 13 Dec 2024
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 12 Dec 2024
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 04 Jun 2024
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 14 Nov 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 26 Oct 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Editorial
Published on 13 Sep 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Original Research
Published on 07 Sep 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Editorial
Published on 27 Jun 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Methods
Published on 05 Jun 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics
Methods
Published on 02 Jun 2023
in Physical Acoustics and Ultrasonics