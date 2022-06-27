alexandre m. zagoskin
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Quantum Computing
G. B. Pant University of Agriculture and Technology
Pantnagar, India
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Computing
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Quantum Computing
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Tokyo, Japan
Associate Editor
Quantum Computing
Department of Engineering Science, College of Engineering, National Cheng Kung University
Tainan, Taiwan
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Hunan University
Changsha, China
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Adam Mickiewicz University
Poznań, Poland
Associate Editor
Quantum Computing
University of York
York, United Kingdom
Associate Editor
Quantum Computing
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Physical Research Laboratory
Ahmedabad, India
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Quantum Computing
University of Crete
Heraklion, Greece
Associate Editor
Quantum Engineering and Technology