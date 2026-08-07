Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Boost or Burden? The Nonlinear Impact of Artificial Intelligence on Innovation Resilience within a Dynamic Capabilities Framework: Evidence from Chinese Listed Companies
in Social Physics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Social Physics
Correction
Published on 07 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 02 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Social Physics
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Social Physics
Editorial
Published on 26 Jun 2026
in Social Physics