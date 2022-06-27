matjaž perc
University of Maribor
Maribor, Slovenia
Specialty Chief Editor
Social Physics
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Social Physics
Nanjing University of Finance and Economics
Nanjing, China
Associate Editor
Social Physics
Middlesex University
London, United Kingdom
Associate Editor
Social Physics
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Social Physics
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Social Physics
School of Mathematical Science, Jiangsu University
Zhenjiang, China
Associate Editor
Social Physics
Dartmouth College
Hanover, United States
Associate Editor
Social Physics
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Social Physics
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Social Physics
Centre for Digital Innovation, Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
Associate Editor
Social Physics
Guangxi University
Nanning, China
Associate Editor
Social Physics
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Social Physics
Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity (HIFMB)
Oldenburg, Germany
Associate Editor
Social Physics
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
Potsdam, Germany
Associate Editor
Social Physics
Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)
Beijing, China
Associate Editor
Social Physics