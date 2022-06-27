joseph e borovsky
Space Science Institute (SSI)
Boulder, United States
Specialty Chief Editor
Space Physics
National Observatory of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Space Physics
Vikram Sarabhai Space Centre
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Space Physics
UMR5277 Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP)
Toulouse, France
Associate Editor
Space Physics
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Space Physics
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Associate Editor
Space Physics
The Royal Belgian Institute for Space Aeronomy (BIRA-IASB)
Brussels, Belgium
Associate Editor
Space Physics
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Associate Editor
Space Physics
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Space Physics
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Associate Editor
Space Physics
Institute of Atmospheric Physics (ASCR)
Prague, Czechia
Associate Editor
Space Physics
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Space Physics
Department of Astronomy, Institute of Astronomy, Geophysics and Atmospheric Sciences, University of Sao Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Space Physics
Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University
Laurel, United States
Associate Editor
Space Physics
Goddard Space Flight Center, National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, United States
Associate Editor
Space Physics
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Space Physics