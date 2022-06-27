josé s. andrade jr.
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Specialty Chief Editor
Statistical and Computational Physics
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Faculty of Science, University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Department of Physics, University of Rome Tor Vergata
Rome, Italy
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Department of Engineering, Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
London Institute for Mathematical Sciences
London, United Kingdom
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Department of Chemical Engineering, University of Chemical Technology and Metallurgy
Sofia, Bulgaria
Associate Editor
Statistical and Computational Physics
Morgan State University
Baltimore, United States
Associate Editor
Statistical and Computational Physics