Original Research
Published on 07 Aug 2026
Beyond political patronage institutional persistence of military business networks in an emerging market
in Political Economy
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Published on 07 Aug 2026
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Accepted on 05 Aug 2026
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Perspective
Published on 05 Aug 2026
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Accepted on 03 Aug 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Published on 28 Jul 2026
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Published on 28 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Brief Research Report
Accepted on 20 Jul 2026
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Published on 09 Jul 2026
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Accepted on 06 Jul 2026
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Conceptual Analysis
Published on 03 Jul 2026
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Published on 02 Jul 2026
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Accepted on 30 Jun 2026
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Published on 24 Jun 2026
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Published on 23 Jun 2026
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Published on 12 Jun 2026
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Published on 10 Jun 2026
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Published on 08 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Published on 20 May 2026
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Published on 19 May 2026
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Published on 07 May 2026
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