salvatore campanella
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Addictive Behaviors
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Addictive Behaviors
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Addictive Behaviors
Texas State University
San Marcos, United States
Associate Editor
Addictive Behaviors
University of Lucerne
Lucerne, Switzerland
Associate Editor
Addictive Behaviors
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Addictive Behaviors
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Associate Editor
Addictive Behaviors
Kyoto University
Kyoto, Japan
Associate Editor
Addictive Behaviors
Hôpital Paul Brousse
Villejuif, France
Associate Editor
Addictive Behaviors
Drexel University
Philadelphia, United States
Associate Editor
Addictive Behaviors
School of Medicine, Wuhan University of Science and Technology
Wuhan, China
Associate Editor
Addictive Behaviors
Hunan Normal University
Changsha, China
Associate Editor
Addictive Behaviors
Health Science Centre, Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Addictive Behaviors
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Addictive Behaviors
University Psychiatric Clinic Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Addictive Behaviors
Norwich University of the Arts
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Addictive Behaviors