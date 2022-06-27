isabelle peretz
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Rotman Research Institute (RRI)
Toronto, Canada
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Hanover University of Music Drama and Media
Hanover, Germany
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Helios Clinic Berlin-Buch
Berlin, Germany
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
The University of Texas at Dallas
Richardson, United States
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Reichman University
Herzliya, Israel
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Indiana University
Bloomington, United States
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Southern University of Science and Technology
Shenzhen, China
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Auditory Cognitive Neuroscience