Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Communication across Autism, ADHD, and non-clinical groups: Examining Autistic and ADHD traits from a dimensional perspective
in Cognition
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Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
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Brief Research Report
Published on 07 Aug 2026
in Cognition
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Published on 05 Aug 2026
in Cognition
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Cognition
Hypothesis and Theory
Published on 04 Aug 2026
in Cognition
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Accepted on 03 Aug 2026
in Cognition
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Cognition
General Commentary
Accepted on 28 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Cognition
Perspective
Published on 24 Jul 2026
in Cognition
Perspective
Published on 23 Jul 2026
in Cognition
Brief Research Report
Published on 22 Jul 2026
in Cognition
Methods
Accepted on 21 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Cognition
Data Report
Accepted on 21 Jul 2026
in Cognition
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Cognition