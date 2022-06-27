eddy j davelaar
Birkbeck, University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cognitive Science
Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Cognitive Science
Center for Interdisciplinary Research in Health, Universidade Católica Portuguesa
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Cognitive Science
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Cognitive Science
Université Paris 8
Saint-Denis, France
Associate Editor
Cognitive Science
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Science
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Cognitive Science
University of Erlangen Nuremberg
Erlangen, Germany
Associate Editor
Cognitive Science
Durham University
Durham, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Science
Aston University
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Science
Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Cognitive Science
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Cognitive Science
Anglia Ruskin University
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Cognitive Science
Max Planck Institute for Human Development
Berlin, Germany
Associate Editor
Cognitive Science
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Cognitive Science