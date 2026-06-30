Original Research
Published on 30 Jun 2026
Deference or sociability? Insights from dogs’ and wolves’ human-directed behavior in a food-conflict task
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Published on 30 Jun 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 25 Jun 2026
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Perspective
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Published on 09 Jan 2026
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Published on 20 Oct 2025
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Published on 02 Jul 2025
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Published on 12 Mar 2025
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Published on 24 Jun 2024
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Published on 29 Apr 2024
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Published on 16 Jan 2024
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