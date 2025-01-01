colin allen
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of Veterinary Medicine Vienna
Vienna, Austria
Community Reviewer
Comparative Psychology
Liverpool John Moores University
Liverpool, United Kingdom
Community Reviewer
Comparative Psychology
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of Rochester
Rochester, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
Georgia Southern University
Statesboro, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Comparative Psychology
Université Paris Nanterre
Nanterre, France
Community Reviewer
Comparative Psychology
Colgate University
Hamilton, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
Algoma University
Sault Ste. Marie, Canada
Community Reviewer
Comparative Psychology
Queens College (CUNY)
New York City, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Leipzig, Germany
Community Reviewer
Comparative Psychology
Comillas Pontifical University
Madrid, Spain
Community Reviewer
Comparative Psychology
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Community Reviewer
Comparative Psychology
Hunter College (CUNY)
New York City, United States
Community Reviewer
Comparative Psychology