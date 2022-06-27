masaki tomonaga
Department of Psychological Sciences, University of Human Environments
Matsuyama, Japan
Specialty Chief Editor
Comparative Psychology
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Comparative Psychology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Comparative Psychology
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Comparative Psychology
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Comparative Psychology
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Comparative Psychology
University of North Carolina Wilmington
Wilmington, United States
Associate Editor
Comparative Psychology
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Comparative Psychology
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Comparative Psychology
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Associate Editor
Comparative Psychology
Tufts University
Medford, United States
Associate Editor
Comparative Psychology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Comparative Psychology
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Comparative Psychology
Université de Moncton
Moncton, Canada
Associate Editor
Comparative Psychology
Ruhr University Bochum
Bochum, Germany
Associate Editor
Comparative Psychology
Reed College
Portland, United States
Associate Editor
Comparative Psychology