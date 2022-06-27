carolyn yoon
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Specialty Chief Editor
Decision Neuroscience
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Associate Editor
Decision Neuroscience
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Associate Editor
Decision Neuroscience
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
University of Poitiers
Poitiers, France
Associate Editor
Decision Neuroscience
MetroHealth Medical Center, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Decision Neuroscience
Georgia State University
Atlanta, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
California Institute of Technology
Pasadena, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Decision Neuroscience
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Decision Neuroscience
University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Decision Neuroscience
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Decision Neuroscience