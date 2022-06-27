daniel h robinson
The University of Texas at Arlington College of Education
Arlington, United States
Specialty Chief Editor
Educational Psychology
Sultan Zainal Abidin University
Kuala Terengganu, Malaysia
Associate Editor
Educational Psychology
Department of Psychology, University of Campania 'Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Educational Psychology
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Educational Psychology
Grand Canyon University
Phoenix, United States
Associate Editor
Educational Psychology
Prince Sattam Bin Abdulaziz University
Al-Kharj, Saudi Arabia
Associate Editor
Educational Psychology
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Educational Psychology
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Educational Psychology
Ankara University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Educational Psychology
University of Central Florida
Orlando, United States
Associate Editor
Educational Psychology
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Educational Psychology
Université de Reims Champagne-Ardenne
Reims, France
Associate Editor
Educational Psychology
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Educational Psychology
School of Foreign Languages, Southwest Jiaotong University
Chengdu, China
Associate Editor
Educational Psychology
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Educational Psychology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Educational Psychology