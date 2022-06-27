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Motivational Processes and Psychosocial Development in Physical Education
- Gines David López García
- Antonio Granero-Gallegos
- Estrella González-Melero
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