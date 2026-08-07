Original Research
Published on 07 Aug 2026
Ecological momentary assessment to uncover affect dynamics in patients with hereditary angioedema: a complementary tool for enhancing quality of life evaluation
in Emotion Science
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Emotion Science
Hypothesis and Theory
Accepted on 04 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Emotion Science
Systematic Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Emotion Science
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Emotion Science
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Emotion Science
Hypothesis and Theory
Accepted on 01 Jul 2026
in Emotion Science
Original Research
Accepted on 24 Jun 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Emotion Science
Original Research
Published on 04 Jun 2026
in Emotion Science