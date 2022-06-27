florin dolcos
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Specialty Chief Editor
Emotion Science
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Emotion Science
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Emotion Science
City University of Macau
Macao, Macao, SAR China
Associate Editor
Emotion Science
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Emotion Science
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Emotion Science
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Emotion Science
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Emotion Science
National Centre for Integrative Oncology, 740352
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Emotion Science
Nagaoka University of Technology
Nagaoka, Japan
Associate Editor
Emotion Science
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Emotion Science
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Emotion Science
Aix-Marseille Université
Marseille, France
Associate Editor
Emotion Science
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Emotion Science
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Associate Editor
Emotion Science
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Emotion Science