francesco aletta
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Environmental Psychology
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Environmental Psychology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Psychology
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Environmental Psychology
Bielefeld University of Applied Sciences
Bielefeld, Germany
Associate Editor
Environmental Psychology
University Institute of Lisbon (ISCTE)
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Environmental Psychology
University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Environmental Psychology
The University of Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Environmental Psychology
University of Evora
Évora, Portugal
Associate Editor
Environmental Psychology
Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Environmental Psychology
İzmir University of Economics
İzmir, Türkiye
Associate Editor
Environmental Psychology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Environmental Psychology
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Environmental Psychology
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Environmental Psychology
Faculty of Health, Southern Cross University
Lismore, Australia
Associate Editor
Environmental Psychology