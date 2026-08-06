Original Research
Published on 06 Aug 2026
Cosmetic enhancement as social signaling: context-dependent effects on facial evaluation in China and the United Kingdom
in Evolutionary Psychology
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
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Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
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Perspective
Accepted on 31 Jul 2026
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Original Research
Published on 31 Jul 2026
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 20 Jul 2026
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Published on 20 Jul 2026
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Opinion
Published on 15 Jul 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 15 Jul 2026
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Perspective
Published on 23 Jun 2026
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Brief Research Report
Published on 11 Jun 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 03 Jun 2026
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Opinion
Published on 28 May 2026
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Mini Review
Published on 26 May 2026
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Brief Research Report
Published on 20 May 2026
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Original Research
Published on 22 Apr 2026
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Published on 13 Apr 2026
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Opinion
Published on 30 Mar 2026
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Original Research
Published on 17 Mar 2026
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Published on 04 Mar 2026
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Opinion
Published on 25 Feb 2026
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Published on 18 Feb 2026
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Published on 02 Feb 2026
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Original Research
Published on 27 Nov 2025
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