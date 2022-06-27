peter karl jonason
University of Economics and Human Sciences in Warsaw
Warsaw, Poland
Specialty Chief Editor
Evolutionary Psychology
University of Hawaii–West Oahu
Kapolei, United States
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Medical School, University of Pécs
Pécs, Hungary
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Franklin Pierce University
Rindge, United States
Associate Editor
Evolutionary Psychology
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Evolutionary Psychology
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Simon Fraser University
Burnaby, Canada
Associate Editor
Evolutionary Psychology
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Medical School, University of Pécs
Pécs, Hungary
Associate Editor
Evolutionary Psychology
University of West Alabama
Livingston, United States
Associate Editor
Evolutionary Psychology
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Evolutionary Psychology
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Evolutionary Psychology
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Central Washington University
Ellensburg, United States
Associate Editor
Evolutionary Psychology
Federal University of Paraíba
João Pessoa, Brazil
Associate Editor
Evolutionary Psychology