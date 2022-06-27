guy cheron
Laboratory of Neurophysiology and Movement Biomechanics, Neuroscience Institute, Université Libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Specialty Chief Editor
Movement Science
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Movement Science
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Associate Editor
Movement Science
Carespace Health & Wellness
Waterloo, Canada
Associate Editor
Movement Science
Université de Paris
Paris, France
Associate Editor
Movement Science
University Institute of Maia (ISMAI)
Maia, Portugal
Associate Editor
Movement Science
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Movement Science
Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B)
Brussels, Belgium
Associate Editor
Movement Science
Universidade de Pernambuco
Recife, Brazil
Associate Editor
Movement Science
University College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Movement Science
Université libre de Bruxelles
Brussels, Belgium
Associate Editor
Movement Science
Behavioral Imaging and Neural Dynamics Center, G. d'Annunzio University of Chieti–Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Movement Science
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Movement Science
Department of Clinical and Experimental Medicine, School of Human Health Sciences, University of Florence
Firenze, Italy
Associate Editor
Movement Science
School of Sports Engineering (China Sports Big Data Center), Beijing Sport University
Beijing, China
Associate Editor
Movement Science
School of Nursing and Health Studies, Hong Kong Metropolitan University
Hong Kong, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Movement Science