livio provenzi
University of Pavia
Pavia, Italy
Specialty Chief Editor
Pediatric Psychology
University of Turku
Turku, Finland
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
Eugenio Medea (IRCCS)
Bosisio Parini, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Psychology
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Psychology
Department of Neurology, School of Medicine, University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
University Hospitals Dorset NHS Foundation Trust
Bournemouth, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Psychology
Faculty of Psychology, University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Psychology
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Pediatric Psychology