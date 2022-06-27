aaron williamon
Royal College of Music
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Performance Science
Institut des sciences du sport, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Performance Science
University of Bedfordshire
Luton, United Kingdom
Associate Editor
Performance Science
Technical University Dresden
Dresden, Germany
Associate Editor
Performance Science
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Performance Science
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Performance Science
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Performance Science
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Performance Science
Royal College of Music
London, United Kingdom
Associate Editor
Performance Science
AECC University College
Bournemouth, United Kingdom
Associate Editor
Performance Science
Schulich School of Music, McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Performance Science
London South Bank University
London, United Kingdom
Associate Editor
Performance Science
Instituto Politécnico da Guarda
Guarda, Portugal
Associate Editor
Performance Science
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Performance Science
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Performance Science
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Performance Science