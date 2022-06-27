sebastiaan rothmann
Optentia Research Unit
North-West University, South Africa
Specialty Chief Editor
Positive Psychology
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Positive Psychology
National Taiwan University of Science and Technology
Taipei City, Taiwan
Associate Editor
Positive Psychology
Lawrence Technological University
Southfield, United States
Associate Editor
Positive Psychology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Positive Psychology
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Positive Psychology
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Positive Psychology
University of Malaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Positive Psychology
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Positive Psychology
Multimedia University
Cyberjaya, Malaysia
Associate Editor
Positive Psychology
Innsbruck Medical University
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Positive Psychology
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Positive Psychology
Georgia Southern University
Statesboro, United States
Associate Editor
Positive Psychology
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Positive Psychology
University of Jaume I
Castelló de La Plana, Spain
Associate Editor
Positive Psychology