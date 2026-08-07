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Brief Research Report

Published on 29 Jul 2026

Which facets of emotion dysregulation are uniquely associated with emotional allodynia in fibromyalgia? A preliminary analysis using the emotional allodynia questionnaire and the difficulties in emotion regulation scale

in Psychology for Clinical Settings

  • Alberto Corriero
  • Mariateresa Giglio
  • Alfonso Pilolla
  • Filomena Galdini
  • Fara Fornarelli
  • Cinzia Di Venosa
  • Elisabetta Costantino
  • Daniela De Orsi
  • Giustino Varrassi
  • Paolo Trerotoli
Frontiers in Psychology
doi 10.3389/fpsyg.2026.1910128
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