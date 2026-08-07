Frontiers in Psychology

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Factors associated with postoperative physiological and psychological changes and rehabilitation exercise adherence in pediatric kidney transplant recipients
in Psychology for Clinical Settings
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Study Protocol
Accepted on 04 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Systematic Review
Published on 03 Aug 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Systematic Review
Published on 31 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Brief Research Report
Published on 29 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Correction
Accepted on 28 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Psychology for Clinical Settings