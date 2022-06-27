gianluca castelnuovo
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Specialty Chief Editor
Psychology for Clinical Settings
Yeshiva University
New York City, United States
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Eastern Michigan University
Ypsilanti, United States
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University of Antioquia
Medellín, Colombia
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Max Stern Academic College of Emek Yezreel
Emek Yezreel, Israel
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University Psychiatric Clinic Basel
Basel, Switzerland
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Department of Psychology, University of Milan-Bicocca
Milano, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Department of Dynamic, Clinical Psychology and Health, Faculty of Medicine and Psychology, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
Terzo Centro di Psicoterapia
Rome, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Psychology for Clinical Settings