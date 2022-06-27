pietro cipresso
Department of Psychology, University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Prince Sattam Bin Abdulaziz University
Al-Kharj, Saudi Arabia
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Department of Statistical Sciences, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
Milano, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of La Laguna
San Cristóbal de La Laguna, Spain
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Harrisburg University of Science and Technology
Harrisburg, United States
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement
Fordham University
New York City, United States
Associate Editor
Quantitative Psychology and Measurement