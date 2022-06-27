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Affect Dynamics and Cognitive Processes: Measurement, Modeling, and Integration Across Laboratory and Real-World Contexts
- Francesca Borghesi
- Alice Chirico
- Desirée Colombo
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