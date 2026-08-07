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Original Research

Published on 05 Aug 2026

Effect of a theory-based coach education program on the objectively assessed motivational climate in grassroots football across four European countries: results from the Promoting Adolescent Physical Activity (PAPA) project

in Sport Psychology

  • Yannis S. Tzioumakis
  • Damien Tessier
  • Nathan Smith
  • Priscila Fabra López
  • Charalambos Krommidas
  • Nikos Comoutos
  • Panagiotis Keramidas
  • Paul R. Appleton
  • Philippe Sarrazin
  • Isabel Balaguer
Frontiers in Psychology
doi 10.3389/fpsyg.2026.1563931
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