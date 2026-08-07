Frontiers in Psychology

Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
When is Transformational leadership Associated with Team Commitment? The Moderated Mediation of Intrateam Communication and Intrinsic Motivation among Collegiate Soccer Players
in Sport Psychology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Sport Psychology
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Accepted on 07 Aug 2026
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Accepted on 07 Aug 2026
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Review
Accepted on 07 Aug 2026
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Published on 07 Aug 2026
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Published on 07 Aug 2026
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Published on 07 Aug 2026
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Accepted on 06 Aug 2026
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Accepted on 06 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Published on 06 Aug 2026
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Brief Research Report
Published on 06 Aug 2026
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Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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in Sport Psychology
Editorial
Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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Published on 05 Aug 2026
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