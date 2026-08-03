Original Research
Published on 03 Aug 2026
Social mobility and class segregation in personal networks over time: evidence from longitudinal data
in Sociology of Stratification
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Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Sociology of Stratification
Editorial
Published on 31 Jul 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Sociology of Stratification
Perspective
Accepted on 28 Jul 2026
in Sociology of Stratification
Systematic Review
Accepted on 09 Jul 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Accepted on 24 Jun 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 12 Jun 2026
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Systematic Review
Published on 04 Jun 2026
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Original Research
Published on 26 May 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 26 May 2026
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Published on 26 May 2026
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Original Research
Published on 21 May 2026
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Published on 19 May 2026
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Published on 08 May 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 01 May 2026
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Original Research
Published on 30 Apr 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Sociology of Stratification
Editorial
Published on 23 Apr 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Sociology of Stratification
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Sociology of Stratification