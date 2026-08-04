Frontiers in Soil Science

Original Research
Published on 04 Aug 2026
Heavy metal and pesticide toxicity in agricultural soils across a farming intensity gradient in Central Zambia
in Soil Pollution & Remediation
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Editorial
Published on 07 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Correction
Published on 03 Jul 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Accepted on 18 Jun 2026
in Soil Pollution & Remediation
Correction
Published on 03 Jun 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 20 May 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 27 Apr 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 11 Dec 2025
in Soil Pollution & Remediation
Review
Published on 02 Dec 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 25 Nov 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 19 Nov 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 23 Sep 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 04 Sep 2025
in Soil Pollution & Remediation
Correction
Published on 12 Aug 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 23 Jul 2025
in Soil Pollution & Remediation
Original Research
Published on 10 Jul 2025
in Soil Pollution & Remediation
Review
Published on 09 Jul 2025
in Soil Pollution & Remediation