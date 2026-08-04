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39 articles

articles

Original Research

Published on 20 May 2026

Potentially toxic elements and their impact on minesoil biota: a pioneering chronosequence study at the Moatize coal mine in Mozambique

in Soil Pollution & Remediation

  • Sérgio da Costa Dias
  • Otávio dos Anjos Leal
  • José João Passe
  • Fernando Luís Pongo
  • Jakeline Rosa de Oliveira
  • Luís Eduardo Torma Burgueño
  • Maria Bertaso de Garcia Fernandez
  • Marilia Alves Brito Pinto
  • Juliana Brito da Silva
  • Marcel Thomas Pereira Job
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2026.1814788
  • 1,439 views

Original Research

Published on 03 Mar 2026

Environmental, ecological and human health risk assessment for Ba, Cr, Zn and V in minesoil after 20 years of restoration in southern Brazil

in Soil Pollution & Remediation

  • Jakeline Rosa Oliveira
  • Maria Bertaso Garcia Fernandez
  • Otávio Anjos Leal
  • Bruna Lemons Brisolara
  • Anderson Schwingel Ribeiro
  • Charlie Guimarães Gomes
  • Luiz Fernando Spinelli Pinto
  • Marcel Thomas Pereira Job
  • Lizete Stumpf
Frontiers in Soil Science
doi 10.3389/fsoil.2026.1754030
  • 1,237 views
  • 2 citations