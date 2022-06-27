raphael faiss
Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Laboratório de Análises de Dopagem, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge IP (INSA).
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Institute of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Université Côte d'Azur
Nice, France
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Swiss Laboratory for Doping Analyses, University Centre of Legal Medicine
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of KwaZulu-Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Kingston University
Kingston upon Thames, United Kingdom
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Department of Biochemistry and Clinical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
International Centre for Olympic Studies, Western University
London, Canada
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
Laboratorio Antidoping, Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
Rome, Italy
Associate Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport