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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Sport Psychology
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, Spain
Associate Editor
Sport Psychology
Polytechnic Institute of Leiria
Leiria, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology