richard giulianotti
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Sports and Active Living
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Sports Science, Technology and Engineering
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Biomechanics and Control of Human Movement
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Biomechanics and Control of Human Movement
Consultant
Sheffield, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Physical Activity in the Prevention and Management of Disease
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Sports Coaching: Performance and Development
Interdepartmental Center in Motor and Sports Activities, Sport Medicine Centre, University of Pavia
Voghera, Italy
Specialty Chief Editor
Exercise Physiology
University of Toronto
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Sports Politics, Policy and Law
School of Human Movement and Nutrition Science University of Queensland
Brisbane, Australia
Specialty Chief Editor
Physical Education and Pedagogy
Centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Specialty Chief Editor
Anti-doping Sciences & Integrity in Sport
School of Human Sciences, University of Western Australia
Perth, Australia
Specialty Chief Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Sport Psychology
Department of Sports Medicine, Huashan Hospital,Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Technical University of Munich
Munich, Germany
Specialty Chief Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
The History, Culture and Sociology of Sports