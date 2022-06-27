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Harnessing Artificial Intelligence in Sports Science: Enhancing Performance, Health, and Education Vol. II
- José Eduardo Teixeira
- Ricardo Ferraz
- Luís Branquinho
- Ryland Morgans
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