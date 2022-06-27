miguel-angel gomez-ruano
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Specialty Chief Editor
Sport Psychology
Universidad Pablo de Olavide
Sevilla, Spain
Associate Editor
Sport Psychology
Polytechnic Institute of Leiria
Leiria, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Sport Psychology
University of Tabriz
Tabriz, Iran
Associate Editor
Sport Psychology
Behavioral Imaging and Neural Dynamics Center, G. d'Annunzio University of Chieti–Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Sport Psychology
Polytechnic Institute of Portalegre
Portalegre, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology
Western University
London, Canada
Associate Editor
Sport Psychology
Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura
Cáceres, Spain
Associate Editor
Sport Psychology
Departmant of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Sport Psychology
Department of Exercise, Human and Health Sciences, Foro Italico University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Sport Psychology
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Sport Psychology
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Sport Psychology
Department of Human Sciences, Society and Heath, University of Cassino and Lazio Meridionale
Cassino, Italy
Associate Editor
Sport Psychology
Research Centre in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development (CIDESD), University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Associate Editor
Sport Psychology