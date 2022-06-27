olivier girard
School of Human Sciences, University of Western Australia
Perth, Australia
Specialty Chief Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
World Athletics
Monaco, Monaco
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Confederacao Brasileira de Futebol
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Faculty of Sport Sciences, Tokat Gaziosmanpasa University
Tokat, Türkiye
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Charles University
Prague, Czechia
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Swinburne University of Technology
Hawthorn, Australia
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Polytechnic Institute of Bragança (IPB)
Bragança, Portugal
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
University of Paderborn
Paderborn, Germany
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Département de Kinésiologie, Faculté de Médecine, Université Laval
Québec, Canada
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Middlesex University
London, United Kingdom
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Portugal Football School, Portuguese Football Federation
Oeiras, Portugal
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP)
Paris, France
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Auckland University of Technology
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad Politécnica de Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Elite Sports and Performance Enhancement