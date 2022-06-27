yinghui hua
Department of Sports Medicine, Huashan Hospital,Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
University of Ottawa
Ottawa, Canada
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
La Trobe Sport and Exercise Medicine Research Centre, La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Department Exercise and Health, Faculty of Science, University of Paderborn
Paderborn, Germany
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Shanghai University of Medicine and Health Sciences
Shanghai, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Gusu School
Suzhou, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
THE PLA GENERAL HOSPITAL
Beijing, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Wonju College of Medicine, Yonsei University
Wonju, Republic of Korea
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Huashan Hospital North, Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
West China Hospital, Sichuan University
Chengdu, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Beijing Jishuitan Hospital
Beijing, China
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Étienne
Saint-Etienne, France
Associate Editor
Injury Prevention and Rehabilitation