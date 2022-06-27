andrew adams
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Bournemouth University
Poole, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Derby
Derby, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
State University of Campinas
Campinas, Brazil
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Glasgow Caledonian University
Glasgow, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Hope College
Holland, United States
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
School of Sports of Rio Maior, Polytechnic Institute of Santarém
Rio Maior, Portugal
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Beijing Sport University
Beijing, China
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Anglia Ruskin University
Cambridge, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Northwestern University in Qatar
Doha, Qatar
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Wilfrid Laurier University
Waterloo, Canada
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Cassino
Cassino, Italy
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Oxford Brookes University
Oxford, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Vancouver Island University
Nanaimo, Canada
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
Glasgow Caledonian University
Glasgow, United Kingdom
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Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Sport, Leisure, Tourism, and Events