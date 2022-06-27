gayle mcpherson
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Queen Margaret University
Musselburgh, United Kingdom
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Lancashire School of Business and Enterprise, University of Central Lancashire
Preston, United Kingdom
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Department of Health Sciences, School of Health and Life Sciences, University of Nicosia, Nicosia CY-1700, Cyprus
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Central Queensland University
Rockhampton, Australia
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
University of Almeria
Almería, Spain
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Sport, Leisure, Tourism, and Events