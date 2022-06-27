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Long-Term Player Development in Football: Coaching Practices, Pathways, and Holistic Development
- CAMILA BICALHO
- ANDREA PESCA
- Daniel Alvarez Pires
- Gislane Melo
- Varley Teoldo Da Costa
- Bruno Costa Teixeira
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