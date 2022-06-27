joerg koenigstorfer
Technical University of Munich
Munich, Germany
Specialty Chief Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Principal lecturer
Jyvaskyla, Finland
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
College of Science and Engineering, Hamad Bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Federation University Australia
Ballarat, Australia
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Portucalense University
Porto, Portugal
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
School of Health and Life Sciences, Federation University Australia
Ballarat, Australia
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
University of Kurdistan
Sanandaj, Iran
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Cardiff Metropolitan University
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics
Manisa Celal Bayar University
Manisa, Türkiye
Associate Editor
Sports Management, Marketing, and Economics