kristi a. allain
St. Thomas University
Fredericton, Canada
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
St. Thomas University
Fredericton, Canada
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Miami University
Oxford, United States
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Université de Lausanne
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, United States
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Institute of Sport Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Wuppertal
Wuppertal, Germany
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Southern Denmark
Odense, Denmark
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP)
Paris, France
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Faculty of Applied Health Sciences, Brock University
St Catharines, Canada
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Western Sydney University
Penrith, Australia
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Łódź
Łódź, Poland
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Valencia
Valencia, Spain
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
Abertay University
Dundee, United Kingdom
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Community Reviewer
Sports Politics, Policy and Law