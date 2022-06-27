simon darnell
University of Toronto
Toronto, Canada
Specialty Chief Editor
Sports Politics, Policy and Law
University of South-Eastern Norway (USN)
Kongsberg, Norway
Associate Editor
Sports Politics, Policy and Law
School of Law, Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Sports Politics, Policy and Law
University of Stirling
Stirling, United Kingdom
Associate Editor
Sports Politics, Policy and Law
Anglia Ruskin University
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Sports Politics, Policy and Law
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Sports Politics, Policy and Law