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Navigating Political Terrain: Effective University Sports Policy Amidst Global and National Challenges
- Nadim Nassif
- Bernardeau-Moreau Denis
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